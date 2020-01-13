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الإمارات تهزم كوريا الشمالية

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الإمارات تهزم كوريا الشمالية
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بانكوك

حقق المنتخب الإماراتي اليوم الفوز على نظيره الكوري الشمالي 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلاند.

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وسجل الهدف الأول خليفة الحمادي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله زايد العامري الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ورفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو صيف العام الحالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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