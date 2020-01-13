شكرا لقرائتكم خبر

الإمارات تهزم كوريا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بانكوك

حقق المنتخب الإماراتي اليوم الفوز على نظيره الكوري الشمالي 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلاند.

Advertisements

وسجل الهدف الأول خليفة الحمادي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله زايد العامري الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ورفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو صيف العام الحالي.