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آسيا تدشن سباق التأهل لمونديال الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

تنطلق اليوم التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يواجه تامبينز روفرز السنغافوري فريق بالي يونايتد الإندونيسي، فيما يواجه سيريز نيجروس الفلبيني فريق شان يونايتد من ميانمار.

وتستمر مباريات الدور التمهيدي الأول بمواجهة تشيناي الهندي ونظيره الرفاع البحريني على استاد أرينا في أحمد آباد.

كما يلتقي فريقان قويان في افتتاح منافسات البطولة في منطقة غرب، حيث يواجه الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، الفيصلي الأردني، وجها لوجه مع الكويت الكويتي بطل كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات، الذي سيتطلع بدوره للوصول إلى دور المجموعات في المسابقة للمرة الرابعة في تاريخه.

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وتكتسب النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا أهمية مضاعفة هذا العام، حيث سيتحدد من خلالها المشاركون الثلاثة ببطولة كأس العالم للأندية 2021 بنظامها الجديد، والتي ستستضيفها الصين بمشاركة 24 فريقا من جميع القارات.

وسيمثل القارة الآسيوية في البطولة، كل من حامل لقب دوري الأبطال ووصيفه، بالإضافة إلى حدث جديد تشهده المسابقة، بإقامة مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وسيلتقي الفائز بالمركز الثالث مع بطل قارة أوقيانوسيا في ملحق التأهل للمسابقة، فيما يلعب بطل الدوري الصيني 2020 في المسابقة مباشرة باعتبار أن الصين هي البلد المستضيف.

ويتنافس ما مجموعه 28 فريقا على المراكز الثمانية المتبقية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي ستبدأ منافساته في 10 فبراير المقبل، حيث من المقرر إقامة مباريات الدور التمهيدي الثاني في 21 يناير قبل خوض الدور التمهيدي الحاسم في 28 يناير الحالي.