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7 قتلى ومصابين في هجومين لداعش بالموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية أمس بمقتل ضابط برتبة نقيب، وإصابة ثلاثة جنود في هجوم شنته عناصر داعش شمال غرب الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال العقيد حسيب الدليمي من إعلام الجيش العراقي إن»عناصر داعش شنت هجومين على نقطتين للتفتيش في جبال العطشانة «25 كلم شمال غرب الموصل» ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة جنود، فيما تم اعتقال اثنين من عناصر داعش».

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من جانبه، قال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن» شرطيا قتل، وأصيب اثنان بجروح بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية للشرطة المحلية في مفرق ناحية القيارة «60 كلم جنوب الموصل».

وأوضح أن»القوات الأمنية سارعت بتطويق مكان الانفجار، ونقلت الشرطيين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما سلمت جثة الشرطي للطب العدلي الشرعي بالموصل».

وأضاف العبيدي أن»طبيبا قتل، وأصيبت زوجته بجروح إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزله في منطقة تموز غربي الموصل، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة «.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.