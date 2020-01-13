وقف إطلاق النار شرط للتفاوض مع طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - كابل
طالبت الحكومة الأفغانية أمس حركة طالبان بوقف إطلاق النار، وأكدت مجددا أن شرط الحد من أعمال العنف الذي قبلته طالبان لا يعد حلا عمليا ولا واعدا للأزمة المستمرة، وذلك في إطار عملية السلام الأفغانية المطولة والمناقشات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صادق صديقي قوله «المطلب العام الذي اقترحه الشعب بالاشتراك مع الحكومة الأفغانية هو وقف قتل المدنيين وترويعهم مهما كان الثمن».
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