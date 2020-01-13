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166 قتيلا حصيلة نهائية لهجوم النيجر الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ نيامي

بدأت النيجر أمس ثلاثة أيام من الحداد الوطني بعد أن قتل مهاجمون يشتبه بأنهم إرهابيون 89 شخصا في هجوم على معسكر للجيش بالقرب من الحدود مع مالي.

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وكانت وزارة الدفاع قدرت في البداية عدد الجنود القتلى بـ31 جنديا بعد الهجوم على موقع عسكري في بلدة شيناجودرار غرب النيجر مساء الخميس الماضي، لكن الحكومة رفعت حصيلة القتلى إلى 89 شخصا أمس.

وقالت الحكومة في بيان إن 77 شخصا من المهاجمين قتلوا أيضا خلال الهجوم، مما يجعل إجمالي عدد القتلى 166 شخصا.

وأعلن مسلحو داعش الشهر الماضي مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا للجيش في إيناتيس غرب النيجر، والذي أسفر عن مقتل 71 من أفراد الجيش.