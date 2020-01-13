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توطين عدد من الوظائف الأكاديمية بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

أعلنت جامعة الطائف أمس عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الأكاديمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس لغة).

وأوضحت الجامعة أن التقديم لشغل الوظائف سيكون عبر منصة التقديم على الوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتبارا من اليوم، ويستمر حتى 30 جمادى الأول الجاري.

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وبينت جامعة الطائف أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما تضمنت الشروط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه أو ما يعادلها) متوافقا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يقل المعدل عن جيد جدا للجامعات التي تمنح تقدير.

وتضمنت الشروط أيضا أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، مع تفضيل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، كما يشترط ألا يتجاوز العمر 45 عاما عند التقديم للمتقدمين على وظائف أستاذ مساعد، ويفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية، على أن يحضر المتقدم المقابلة الشخصية عند ترشيحه.

أما بالنسبة لوظائف (مدرس لغة) فتشمل مدرسي لغة عربية للناطقين بغيرها، ومدرسي لغات صينية، وفرنسية، وإنجليزية.