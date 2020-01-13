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«شرقية خضراء» تغرس 103 آلاف شجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام تمكنت مبادرة «شرقية خضراء» خلال شهرها الأول من زراعة 103 آلاف شجرة في مدن ومحافظات المنطقة وأحيائها وميادينها، وذلك بمشاركة 42 جهة و1832 متطوعا. وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن الأمانة أطلقت المبادرة في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن برامجها في تشجير مدن المنطقة وزيادة نسبة الرقعة الخضراء فيها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة، المناسبة لبيئة المنطقة.



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