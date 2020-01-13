تحذير للمواطنين من السفر إلى تقيتا الفلبينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مانيلا
حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين، نظرا لنشاط بركان تال، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو اكينو الدولي، حتى إشعار آخر بسبب وصول أدخنة ( بركان - تال ) إلى المطار.
ودعت الموطنين في الحالات الطارئة إلى التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ:0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA .
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