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جولات رقابية على منشآت نجران السياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران جولات رقابية على المنشآت السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة واشتراطات الهيئة. وأكد مدير الهيئة بالمنطقة صالح آل مريح تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال العطل والإجازات الرسمية، وأهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها، والحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل.



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