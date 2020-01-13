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معالجة 90% من البلاغات البلدية في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

طورت أمانة الطائف منظوماتها الداخلية في تلقي البلاغات الواردة ومعالجتها، وذلك عبر عدد من الآليات والتقنيات الحديثة، وبلغت نسبة معالجة البلاغات الواردة أكثر من 90%، حيث عملت على المعالجة الفورية والفعالة للبلاغات، ومتابعة البلاغات والشكاوى تحت الإجراء وإنجازها بما يحقق رضا المستفيد، ويطور الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت مصادرها في تلقي البلاغات، تسهيلا على الأهالي ومواكبة للوسائل الحديثة في التواصل مع المستفيدين، ويعمل مركز العمليات الموحد على استقبال البلاغات عبر هاتف العمليات 940 وتطبيق الواتس اب وتطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم تفرز وتحول مباشرة للجهات ذات العلاقة، لمعالجتها في فترة زمنية محددة.