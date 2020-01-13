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مصادرة مواد غذائية فاسدة بالخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة الخفجي على المنشآت الغذائية والصحية، عن مصادرة 67 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وتحرير 21 مخالفة، وإيقاف 35 عاملا لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أنه جرى خلال الجولات الميدانية التفتيشية زيارة 93 منشأة صحية، بهدف متابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، مبينا أن الجولات شملت المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة وبعض المستودعات الغذائية للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح والاشتراطات النظامية من تخزين الأغذية وتحضيرها وطبخها وإلزام العمالة بالنظافة الشخصية واللباس الموحد وضمان حصولهم على الشهادات الصحية.

وأفاد بأن الجولات شملت أيضا محلات التمور ومحامص القهوة، للتأكد من صلاحية المنتجات التي تعرضها، إذ شوهد عدد من هذه المحلات لديها معامل تعمل على التعبئة والفرز ووضع تواريخ عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات، كما تم إيقاف المعامل ومصادرة الاستمارات والأختام الخاصة بالتواريخ وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.