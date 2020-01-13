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عروض تفاعلية لجامعة المؤسس بالحديقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

جذبت جامعة الملك عبدالعزيز زوار محافظة جدة بعروض تفاعلية وأمسيات شعرية ومشاهد مسرحية، وذلك خلال فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة التي دشنها أمس الأول مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على الواجهة البحرية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1441هـ تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» بمشاركة 14 جهة حكومية.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي الدور الذي نهضت به الجامعة للمشاركة في فعاليات الحديقة الثقافية التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، حيث قدمت مع الجهات الحكومية لسكان وزوار جدة فعاليات ثقافية منوعة، تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

وقدم شكره للأمير خالد الفيصل على تهيئة جميع السبل لتنظيم الفعاليات والمبادرات التابعة لملتقى مكة الثقافي سنويا، بما يعكس صورة المملكة وواجهتها المشرقة ثقافيا واجتماعيا ومعرفيا، حيث زار جناح الجامعة المشارك في فعاليات الحديقة الثقافية، وتابع مبادرات الطلاب والطالبات العلمية في هذا العرس الثقافي الكبير الذي تشهده المحافظة.