تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التطبيق الفعلي لمقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مدن ومناطق المملكة، بإجمالي 60438 مشاركا من الطلاب والطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي أن عدد المشاركين في المقياس في المستوى الأول بلغ 19807 مشاركين، وأما في المستوى الثاني فوصل إلى 21468 مشاركا، بينما في المستوى الثالث بلغ 19163 مشاركا، بإجمالي 34001 طالبة، و26437 طالبا، مبينا أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع، وهي استكمال استمارة الترشيح الأولي، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مقياس السمات الشخصية.
وبين العبدلي أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.
وتقدم الهيئة جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتجيب على الاستفسارات، وتستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الـ8:00 صباحا وحتى الـ8:00 مساء، وعبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي ETEC_SA.
من أهداف المقياس:
- التعرف على الموهوبين والمبدعين في مجالات العلوم والتقنية واللغة
- تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم
- الاهتمام بالعنصر البشري والمساعدة على الدخول في المنافسات العالمية
- إذكاء روح التنافس بين الطلبة وضمان الدخول تنافسيا والتعريف باقتصاد المعرفة
- كسر المخاوف النفسية عند أولياء الأمور وتعميم الاهتمام بالموهوبين والمبدعين
- إيجاد بيئات تعليمية مختلفة وتوفير أدوات كشف حديثة ومتنوعة
- تيسير عملية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة
- توفير نظام إدارة معلومات وقواعد بيانات متكامل للجهات ذات الاهتمام.
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