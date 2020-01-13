شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قطر تنتهك حرمة الميت أثناء عزاء السلطان قابوس وتفتعل فتنة بين محمد بن زايد والسلطان هيثم بن طارق (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو مسرب من عزاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للسلطان هيثم بن طارق، في وفاة السلطان قابوس، أثار حفيظة الإماراتيين.

قد يهمك ايضاً:

الإمارات: قطر تنتهك حرمة الميت أثناء عزاء السلطان قابوس وتفتعل "فتنة" بين محمد بن زايد والسلطان هيثم بن طارق (شاهد)



عاجل : “موت لخامنئي“ يهز المدن الإيرانية.. وانهيار غير مسبوق في الأجهزة الرسمية وموجة استقالات كبرى وهذا مايحدث الآن



عاجل : نانسي عجرم في خطر بعد تسريب وثيقة خطيرة للشاب السوري القتيل داخل منزلها… التحقيقات قد تنقلب رأسا على عقب! (شاهد)



أمير قطر في طهران.. و“ خامنئي “ يبلغ تميم بما تريده إيران من الخليج بعد مقتل قاسم سليماني .. لن تصدق ماهو؟



تغريدة للداعية المجنس وسيم يوسف تكشف المستور وتفضح حقيقته.. وشيخ قطري يعلق : كان قوادا في الأردن قبل أن تلتقطه مخابرات بن زايد



عاجل.. تقرير أمريكي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف دور قطر في اغتيال قاسم سليماني



عاجل : السعوديون يودعون الملك سلمان.. و محمد بن سلمان يتولى إدارة شؤون البلاد رسميًا



موقف مخجِل .. سلطان عمان هيثم بن طارق يرفض مصافحة محمد بن زايد لهذا السبب.. شاهد الفيديو



شاهد.. ظاهرة مفاجئة وغير مسبوقة بـ“الحرم النبوي“ تثير ضجة في السعودية (فيديو صادم)



تنازلت عن مهر المليون ريال من أجله.. شاهد : شاب إيراني وسيم يخطف قلب “بدور البراهيم” في الكويت .. لن تصدق كم المهر الجديد؟!



شاهد.. الموت يفجع إعلامية عراقية حسناء على الهواء مباشرة (فيديو)



Advertisements

فيديو جديد ورد الآن يكشف وجه مقتحم فيلا نانسي عجرم بدون قناع.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟



من هو اليمني الذي اختفى منذ اسبوع في القاهرة وما علاقة زوجته بقصة اختفائه العامضة التي حيّرت الجميع؟ (تفاصيل)



الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل الفغم حارس الملك سلمان يتنبأ من جديد بما سيحدث لـ‘‘ولي العهد السعوري’’ محمد بن سلمان في 2020.. شاهد



عبدالرحمن الراشد يفجر فضيحة مزلزلة عن الطائرة «الأوكرانية» المنكوبة.. ماعلاقة الخطوط القطرية؟!



مذيعة إيرانية في التلفزيون الرسمي تفضح النظام الإيراني على الهواء مباشرة.. شاهد ماذا قالت وأحرجت الحرس الثوري؟



بشار الأسد يستفز العمانيين برسالة مفاجئة إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق .. شاهد ما ورد فيها وكيف جاءه الرد؟!



الجن يتجولون في مدينة سعودية ويختطفون فتاة 15عاما.. وبعدما بحثوا عنها لعدة أيام كانت المفاجأة!



أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تفجر مفاجأة بشأن ما آخر مادار بينها وبين السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته رغم هذا الأمر!



شابة سعودية ثرية “تمتلك قصور وأموال طائلة” في الرياض تبحث عن “زوج” وهذا شرطها الوحيد..وخطابة تكشف عن عمرها وكامل مواصفاتها !

الفيديو الذي يظهر وكأن سلطان عمان يرفض مصافحة بن زايد، استفز وسائل إعلام إماراتية رسمية، فذهبت لاتهام قطر بانتهاك حرمة الميت، وبالتزييف ومحاولة الوقيعة بين الإمارات وعمان.

وقالت وسائل إعلام إماراتية وموالية لبن زايد، إنه وبينما قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس –يرحمه الله – في عمان ، وحرص السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد على إستقباله وتوديعه على أفضل وجه ، حاول النظام القطري الترويج للإنتقاص من توديع السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد في فيديو مبتور .

​وتداول نشطاء فيديو نادر يوثق إصرار السلطان قابوس على مرافقة الشيخ زايد إلى باب الطائرة وإصرار الأخير في مشهد آخر على عدم مرافقته لتوديعه ، وحسن استقبال وتوديع الشيخ محمد بن زايد خلال عزاء السلطان قابوس بما يكشف أكاذيب النظام القطري ، لذي لا يحترم التقاليد العربية وأصالة الشعب العماني وكرمه .