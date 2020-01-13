شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر في طهران.. و“ خامنئي “ يبلغ تميم بما تريده إيران من الخليج بعد مقتل قاسم سليماني .. لن تصدق ماهو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الاحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما تريده إيران من الخليج والمنطقة بعد حادثة مقتل قاسم سليماني.

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أمير قطر في طهران.. و“ خامنئي “ يبلغ تميم بما تريده إيران من الخليج بعد مقتل قاسم سليماني .. لن تصدق ماهو؟



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وقال "خامنئي" خلال استقباله أمير قطر في طهران: إن "أمريكا وأصدقاءها هم المسؤولون عن الوضع غير المناسب الذي تعيشه المنطقة، والظروف الراهنة فيها بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العلاقات بين دولها وعدم التأثر بإملاءات الدول الأجنبية".

وأكد أن إيران "مستعدة للتعاون الحثيث مع جميع دول المنطقة التي تعيش ظروفًا غير ملائمة، ومع أصدقائها، والطريق الوحيد لمواجهة ذلك الاعتماد على التعاون بين دول المنطقة".

ولفت "خامنئي" إلى أن "الولايات المتحدة لا ترغب في تعزيز تعاون دول المنطقة، ودول وشعوب المنطقة ترفض تدخلاتها وتحكمها بشؤونها"، مؤكدًا أن "أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها".

من جهته، وصف أمير قطر الظروف التي تعيشها المنطقة بـ"الصعبة"، مؤكدًا أن بلاده تؤيد "تعزيز التعاون الإقليمي وعقد حوار شامل بين دول المنطقة".

وكشف أمير قطر بأنه "تقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو 3 أشهر في إيران، ونأمل في أن تصل العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة إلى مستوى العلاقات السياسية".

وكان أمير قطر وصل إلى إيران، في زيارة هي الأولى له منذ توليه السلطة ببلاده في 2013، حيث التقى الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وأجرى معه مباحثات حول تطورات المنطقة، ودعاه إلى زيارة الدوحة.