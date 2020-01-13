أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الاجازات للمتقاعد ليست من اختصاص المؤسسة. وأشارت المؤسسة أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات فيُطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت التقاعد عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الالكترونية من خلال موقع المؤسسة الالكتروني للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة تيسيراً على عملائها مثل طباعة التعريف بالمعاش باللغتين العربية والانجليزية وطلب بطاقة المتقاعد التعريفية ومتابعة المعاملات وتحميل المستندات والتواصل مع المؤسسة لتقديم المقترحات والاستفسارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من مؤسسة التقاعد بشأن صرف الحقوق والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.