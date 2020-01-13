︎ . أثارت لقطة من عزاء السلطان قابوس جدلاً بين النشطاء ، خاصة لحظة مغادرة الشيخ محمد بن زايد العزاء ، وذلك حينما مد يده ليسلم على السلطان هيثم بن طارق فظهر الأخير وكأنه يرفض السلام عليه .

من جانبهم أوضح عدد من العمانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن هذه عادة عمانية للاحتفاء بالضيف ، حيث يرفض المضيف مصافحة الضيف إلا بعد أن يوصله إلى باب البيت .

ونشر فيديو يظهر الموقف كاملاً ، إذ أصر بن زايد عدم مرافقة السلطان بن طارق له للخارج ، فيما نشر آخرون فيديو قديم مشابه يجمع السلطان قابوس والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الكشف عن سبب رفض السلطان هيثم مصافحة الشيخ محمد بن زايد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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