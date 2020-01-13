السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل



الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية

حضر الاستقبال السفير معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض إبراهيم بن سعد بن بيشان.

// انتهى //

19:18ت م

0176



الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل تيد شيبان.وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونيسف.حضر الاستقبال السفير معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض إبراهيم بن سعد بن بيشان.// انتهى //19:18ت م0176

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