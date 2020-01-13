السعودية اليوم / وزير التعليم يرعى فعالية مبادرة "نحو خريج واعٍ"



الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنطلق يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة فعالية مبادرة (نحو خريج واعٍ) تحت إشراف وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية ممثلة بمركز الخريجين الذي تم إنشائه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بجامعة الملك سعود وفق رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح قنوات تواصل معهم، وتستمر يومين بالمدينة الجامعية للطالبات.

وإيمانا بالدور الرئيس للجامعات في إعداد الخريجين وتهيئتهم في مختلف المجالات المعرفية والمهارية؛ فقد اعتمدت جامعة الملك سعود مبادرة "نحو خريج واع" التي تهدف إلى توعية الطلاب منذ التحاقهم بالجامعة في السنة الأولى علميًا ومهينًا ليكونوا شركاء مهمين وأعضاء فاعلين في مجتمعهم، وليسهم في تهيئتهم للحياة من جهة؛ ولعالم العمل واحتياجاته من جهة ثانية، وتنمية المهارات المتنوعة التي تحكمها طبيعة التخصصات التي يختارها الطلاب.

وتركز المبادرة على مساعدة الطلاب في اختيار التخصص حسب ميولهم وقدراتهم، وتحديد المسار المهني المناسب بحسب احتياجات واتجاهات سوق العمل الجديدة كما تسعى المبادرة إلى إجراء اختبارات تقيس الاحتياجات والميول والاتجاهات العلمية والعملية للطلاب وتقوم بتعريفهم بالبرامج والأنشطة المرتبطة بسوق العمل.

ويتطلع منظمو المبادرة لصناعة أجيال تدرك حجم المسئولية المناطة بهم لتنمية مجتمعهم وتقدمة، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخل إلى الرابط (http://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2357 ).

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18:31ت م

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