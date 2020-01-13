السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - إضافة أولى وأخيرة

مسقط 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسوصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -اليوم إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- .ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.كما في استقباله - أيده الله - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان .// يتبع //15:17ت م0106

عام / خادم الحرمين الشريفين يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - إضافة أولى وأخيرة

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله - أيده الله - لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقباله، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وأصحاب السمو أفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لجلالته ولأصحاب السمو والشعب العماني الشقيق في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله -، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما، عبر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

ورافق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وقدم واجب العزاء كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

عقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قصر العلم بالعاصمة مسقط.

وكان في وداعه - رعاه الله - عند باب القصر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سُلطان عُمان.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار مسقط الدولي صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

// انتهى //

17:20ت م

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