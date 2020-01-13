السعودية اليوم / انقاذ 79 مهاجراً قبالة سواحل صبراتة غرب ليبيا



طرابلس 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

تمكن مركز المهاجرين غير القانونيين في مدينة صبراتة غرب ليبيا من انقاذ 79 مهاجراً غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليتين قرابة ساحل المدينة.

جاء ذلك في عمليتين منفصلتين على مدار يومين، الأولى أمس، من على قارب مطاطي يقل 56 مهاجراً غير قانوني كانوا يبحرون نحو إيطاليا، وثاني العمليات فجر اليوم حيث أنقذ 23 مهاجرا غير قانوني من بينهم امرأة،جرى التحفظ عليهم بمركز المهاجرين غير القانونيين بمدينة صبراتة.

وأكد رئيس مركز المهاجرين غير القانونيين في صبراتة أن المهاجرين بصحة جيدة وسيُحولون إلى جهات الاختصاص، لترحيلهم إلى بلدانهم.

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17:18ت م

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