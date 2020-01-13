

الطائف 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

طورت أمانة الطائف منظوماتها الداخلية في تلقي البلاغات الواردة ومعالجتها وذلك عبر عدد من الآليات والتقنيات الحديثة، وبلغت نسبة معالجة البلاغات الواردة أكثر من 90% حيث عملت على المعالجة الفورية والفعالة للبلاغات، ومتابعة البلاغات والشكاوى تحت الإجراء وإنجازها بما يحقق رضا المستفيد، ويطور الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت مصادرها في تلقي البلاغات تسهيلاً على الأهالي ومواكبة للوسائل الحديثة في التواصل مع المستفيدين، ويعمل مركز العمليات الموحد على استقبال البلاغات عبر هاتف العمليات 940 وتطبيق الواتس أب وتطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم تُفرز وتُحوّل مباشرة للجهات ذات العلاقة لمعالجتها في فترة زمنية محددة.

كما تتابع الإدارات المعنية البلاغات الواردة مع اتخاذ الإجراء اللازم للمعالجة فورياً، وتحسن الأمانة طرق المعالجة من خلال دراسة أنواع البلاغات وقياس سرعة المعالجة، وتبحث في أسباب عدم إنجاز البلاغات.

وبينت الأمانة أن البلاغات الواردة والمنجزة تتعلق بأعمال الصيانة والرقابة الصحية والصحة العامة والنظافة والخدمات البلدية المختلفة، وتعمل فرق معالجة البلاغات بالإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية على إنجاز البلاغات والتواصل مع المبلغين في وقت قياسي بهدف تحقيق رضا المستفيدين وجودة الخدمة المقدمة.

// انتهى //

16:51ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تحسن منظومتها الداخلية وتعالج 90% من البلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.