القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار أمير قطر تميم بن حمد إيران من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحاني. وسافر تميم إلى طهران في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد. وتأتي الزيارة في وقت حساس للغاية، بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة أوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أميركية في العراق بالصواريخ.. فيا ترى ما سبب تلك الزيارة؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكارثة ووسط الاحتجاجات.. أمير قطر يزور طهران للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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