العاهل السعودي يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

قدم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووصل خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، في وقت سابق الإثنين، لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.





وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.





فيما، عبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.



عقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين، قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه عند باب القصر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سُلطان عُمان.

وتلقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التعازي من قادة العالم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد وكان على رأس المعزين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.