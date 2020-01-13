مواطن وابنه يتنافسان في سباقات الهجن

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تألق حمد شطيط سالم الوهيبي وابنه محمد في سباقات الهجن للفترة الصباحية فئة (جذاع عام – بكار وقعدان) لمسافة 6 كيلو مترات، عقب فوزهما بالمركزين الأولين في الشوطين الخامس والتاسع على التوالي.

وفي الفترة المسائية تنافس المشاركون (جذاع عام – بكار وقعدان)، وشهد الشوط 13 والذي خصص للبكار إثارة مميزة بانطلاق 28 مطية كأكبر عدد في الفترة المسائية، وفاز بهذا الشوط (ريمة) لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي.

وتتواصل منافسات الهجن غدًا الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصصت الفترة الأولى لـ(جذاع مفتوح إنتاج دولي) مسافة 6 كلم وتتكون من 12 شوطًا، أما الفترة المسائية فستكون من 8 أشواط بمسافة 6 كلم أيضًا ومخصصة لـ(جذاع رموز مفتوح) بمجموع جوائز يفوق الـ8 ملايين ريال للشوطين.

الفائزون في الفترة الصباحية

الشوط 1/ مرغم لسعيد راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 2/ متعب لسعيد احمد محمد دري الفلاحي

الشوط 3/ نوارة لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

الشوط 4/ لطيف لعبدالله نافل حبيب الحسيني الشمري

الشوط 5/ الفاتنة لحمد شطيط سالم الوهيبي

الشوط 6/ الجامور لعلي راشد العضاد آل جابر المري

الشوط 7/ شهد لمحمد عتيق شامس العامري

الشوط8/ سياف لسالم سعيد راشد بن عمان المهيري

الشوط9/ يبنونة لمحمد حمد شطيط سالم الوهيبي

الشوط 10/ والم لأحمد محمد حليس سعيد العفاري

الشوط 11/ الهايلة لسلطان غني حميد الغفيلي

الشوط 12/ متعب لرياض ثامر سليمان السعدون

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الشوط 13/ جبارة لجابر حمود محمد العصيمي

الشوط14/ هداد لسالم جابر عبدالله محمد

الفائزون في الفترة المسائية

الشوط 1/ شرارة لخليفة سلطان خليفة بالرشيد السويدي

الشوط 2/ مياس لعيسى على سعيد دري المنصوري

الشوط 3/ العاصمة لمحمد عبدﷲ طالب شريم المري

الشوط 4/ نجد لجاسم سعود دخيل العصيمي العتيبي

الشوط 5/ بارعه لسيف سهيل نخيرات الدودة العامري

الشوط 6/ سراب لعبدﷲ ناصر سعيد المشيط المري

الشوط 7/ الظبي لمطر محمد دحروي العامري

الشوط8/ الشهم لسهيل الرملي محمد العامري

الشوط9/ شهد لصغير محمد سيف المنصوري

الشوط 10/ مناور لسالم بخيت راشد طريبيش المنصوري

الشوط 11/ جلموده لجويان رويضان جويان الدموخ الدوسري

الشوط 12/ مولع لناصر محمد دربش سعيد العامري

الشوط 13/ ريمة لسعيد أحمد محمد دري الفلاحي

الشوط14/ العاصوف لفيصل سالم سيف لخريباني النعيمي

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