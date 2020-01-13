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2020-01-13 إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف مكافحة المخدرات متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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