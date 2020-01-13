السعودية | “هيئة الاتصالات” تصدر غرامات بأكثر من (6) ملايين ريال على مخالفي نظام الاتصالات

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت (6) ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات, وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة. بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

وكشفت الهيئة بأن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها (590.000) ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وغرامات مالية قدرها (876.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها (60.000) ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل” (2.572.000) ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” (152.000) ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين (2.065.850) ريالا , مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

كما أوضحت الهيئة بأن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.