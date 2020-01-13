شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز العلاقات الدولية بالتشيك يستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:25 مساءً, 13 يناير 2020 م المناطق - واس استضاف مركز العلاقات الدولية، في عاصمة التشيك براغ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لجمهورية التشيك.

وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.

وفي ختام المحاضرة أجاب معاليه على أسئلة الحضور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز العلاقات الدولية بالتشيك يستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.