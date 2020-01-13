شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يغادر سلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، سلطنة عُمان ،عقب تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .

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