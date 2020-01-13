شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يلقى محاضرة فى مركز العلاقات الدولية بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل
استضاف مركز العلاقات الدولية، في عاصمة التشيك براغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لجمهورية التشيك.
وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.
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