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خادم الحرمين يغادر عمان بعد تقديم واجب العزاء في السلطان قابوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطنة عمان عقب تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.
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