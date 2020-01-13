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HTC VIVE تعلن عن توفر VIVE cosmos في المملكة
مستوى جديد من تجربة الواقع الافتراضي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلنت HTC VIVE عن توفر VIVE cosmos في المملكة، وهو جهاز PC-VR وأحدث نظام للواقع الافتراضي، يمكنك من الحصول على دقة بصرية مثيرة للإعجاب.
وصُمم الجهاز بمستوى جديد من إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، وقال المدير العام لـ HTC VIVE لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، غراهام ويلير: يوفر Vive Cosmos تجربة لا مثيل لها، وهو أكثر أجهزتنا تنوعًا حتى الآن، حيث واصلنا التحسين والتطوير إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه تجربة الواقع الافتراضي الـVR المتميزة.
يحتوي الجهاز على ستة أجهزة استشعار للكاميرا للتتبع داخلي، ويتميز بدقة تبلغ 2880 × 1700 بكسل، بزيادة قدرها 88% عن Vive الأصلي، مما يوفر نصًا ورسومات واضحة تمامًا، وتعمل شاشات LCD الجديدة كليًا على تقليل المسافة بين البيكسلات.
ويحتوي Cosmos على واجهة مستخدم معاد تصميمها تُسمى Lens للتنقل بسهولة بين تطبيقات XR و Viveport Infinity ومساحة ديناميكية جديدة تسمى Origin، ويمكن طلبه عبر الإنترنت أو من خلال متاجر التجزئة.
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