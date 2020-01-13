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عسف الهجن يبدأ بالعزل وينتهي بالركض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبق سباقات الهجن العديد من التجهيزات من قبل مُلاكها، لإعداد الذلول للسباق والانصياع خلف مطالب المضمر من خلال الهجان الآلي، ويكتنف عالم عسف وتضمير الهجن الكثير من الأسرار التي لا يستطيع كل مالك للهجن تنفيذها وتجهيز “الذلول” لميادين السباق.
وعن آلية عسف الهجن يقول مضمر عايض البطي:” يبدأ عسف الهجن بكافة فئاتها ” محليات ومهجنات وحرائر وسودانيات ” من عمر 8 أشهر إلى سنة وذلك بعزلها عن أمها ومنعها من الأكل والشرب ليوم ومن ثم يقوم المضمر بإعطائها الأكل والماء بتفاوت حتى تألفه ويقضي معظم وقته عندها، وبعد بضعة أيام يقوم بوضع الخطام في رأسها وقيادتها وتدريبها وتستغرق مدة تدريبها من أسبوعين إلى شهر بعدها تكون متدربة وجاهزة للركض في ميادين السباق”.
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