11 متسابقًا يتنافسون على سيارة القعود غدًا

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تدخل مسابقة ” القعود قعودك لا طرحته ” التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مرحلتها النهائية غدًا الثلاثاء حيث يتنافس 11 متسابقًا على الجائزة الكبرى والتي هي عبارة عن سيارة، بعد طرحهم القعود في المسابقات الماضية في زمن لم يتجاوز 25 ثانية.

وتكمن فصول المسابقة في مرحلتها النهائية بدخول المتأهلين الـ “11” في منافسة طرح القعود في زمن لا يتجاوز دقيقة، بعد ذلك يتم اختيار ثلاث من المتسابقين الحاصلين على أقل زمن لخوض المرحلة الأخيرة من المنافسة بطرح القعود، يفوز بعدها بالسيارة من يستطيع طرح القعود في أقل زمن.

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وكان إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة أطلقت مسابقة ” القعود قعودك لا طرحته ” وتبدأ المسابقة باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقامًا محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة وإذا نجح المتسابق في طرح القعود خلال دقيقة يحصل عليه، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط “القعود” في المدة المحددة فيتم استبداله بمتسابق آخر من الجمهور، وفي حالة تمكن المتسابق من إسقاط “القعود” خلال 25 ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة السيارة.

يذكر أن المسابقة وجدت تفاعلًا كبيرًا وأصداءً واسعة دفع القائمين على أمر المهرجان للتفكير في جعلها رياضة عالمية، بعد أن تناولتها العديد من وسائل الإعلام بإيجابية كبيرة.

وعلى صعيد جماهير الإبل لقيت المسابقة حضورًا كبيرًا في المهرجان وتفاعلًا مميزًا حتى أن البعض حرص على تكبد عناء السفر، وقدم من مسافات بعيدة من أجل المشاركة والمشاهدة.

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