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2020-01-13 25 شاحنة تعبر منفذ الوديعة متوجهة لمحافظات يمنية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements عبرت منفذ الوديعة الحدودي 25 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 5 يناير 2020م إلى 13 يناير 2020م تحمل 56 طنًا و900 كيلو غرام أدوية طبية، و2,755 سلة غذائية تزن 203 أطنان و870 كيلو غراما ، و 250 طنا تشتمل على 31,250 كرتونا من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، والغيضة، وسقطرى، والخوخة، وزنجبار.

وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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