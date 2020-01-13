طريقة تغيير الآيبان البنكي عبر بوابة حساب المواطن

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة تغيير الآيبان البنكي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من أحد المستفيدين : يتم تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم تفاصيل الطلب، ثم الانتقال إلى بيانات الحساب البنكي.

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وتابعت خدمة المستفيدين أنه يشترط أن يكون الآيبان البنكي مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس الماضي حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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