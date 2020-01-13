يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، فالبعض هناك يعتبر الذهب من الاستثمارات المربحة والأمنة أيضاً، بالإضافة إلى أن الذهب من الإكسسوارات التي يقبل الكثيرون على شراؤه وتحديدا المقبلين على الزواج، ولذلك نحرص على أن نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية بشكل مستمر، وعرض كل ما هو جديد.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين 13/1/2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأثنين 13 يناير 2020 تراجع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التراجع جاء بسبب هبوط قوي في السعر العالمي للذهب والذي يعتبر المتحكم الرئيسي في تغير سعر الذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 187.19 ريال مقابل 49.90 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 171.59 ريال مقابل 45.74 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 163.79ريال مقابل 43.66 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 140.39ريال مقابل 37.42 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 109.19 ريال مقابل 29.11 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 93.59 ريال مقابل 24.95 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.310 ريال مقابل 349.29 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 187.187 ريال مقابل 49.897 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.822 ريال مقابل 1.552 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.