شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة للداعية المجنس وسيم يوسف تكشف المستور وتفضح حقيقته.. وشيخ قطري يعلق : كان قوادا في الأردن قبل أن تلتقطه مخابرات بن زايد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الشيخ القطري المعروف سعود بن خالد آل ثاني، هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف بعد تطاوله على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في تغريدة كيدية على تويتر.

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تغريدة للداعية المجنس وسيم يوسف تكشف المستور وتفضح حقيقته.. وشيخ قطري يعلق : كان قوادا في الأردن قبل أن تلتقطه مخابرات بن زايد



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ودون “آل ثاني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما داعية ابن زايد بشكل حاد ما نصه:”انا أعرف وسيم يوسف قبل لا يجي الإمارات يشتغل قواد في الأردن وجاء عن طريق المخابرات”.

وتابع ساخرا:”السؤال هل في الإمارات يقود لمحمد بن زايد ولا على محمد بن زايد”.

وكان وسيم يوسف نشر صورة للشيخ تميم مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الذي أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين طرابلس وابوظبي على خلفية تآمر الامارات ضد الشعب الليبي ودعمها المتمرد خليفة حفتر في هجومه على طرابلس.

وأثار مقطع الفيديو غضب الداعية وسيم يوسف فنشر صورة للمشري مع أمير قطر معلقاً عليها :” لا غرابة ..فكل كلب ينبح على #ابوظبي خلفه كلب يقوده “.

ولم يكن هذا التطاول هو الاول من نوعه لوسيم يوسف المعروف عنه انه “سليط لسان”، حيث هاجم قطر عبر أكاذيبه المعتادة، فبعد أن خرج قبل أيام يزعم أن الطائرة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني انطلقت من قطر ها هو يزعم بعد أن ثبت كذبه أن قطر عميلة لإيران.

وتساءل “يوسف” في تغريدة له بتويتر على حسابه الموثق رصدتها (وطن) أرفق بها خريطة تبين مواقع القواعد الأمريكية حول ايران لماذا استهدفت القاعدة التي في العراق؟

وتابع مهاجما قطر:”ولماذا تهدد القواعد التي في الخليج إلا #قطر؟ وذلك لأن #ايران تعلم أن لها في #العراق #ذيول_إيران ولن تقدم شكوى عليها وهددت الخليج لأنها لن تحب العرب في يوم من الأيام أما #قطر عميلة لها”.

وتسببت مزاعم وسيم يوسف المقرب من ابن زايد والتي دائما ما يرمي بها قطر دون دليل أو إثبات، في سخرية واسعة منه من قبل النشطاء الذين وصفوا تحليله بالسطحي ونصحوه بعدم التحدث في السياسة مجددا.