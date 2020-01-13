تفاصيل خطة وزارة التعليم لتحول نظام صرف الرواتب من الهجري للميلادي.. والفرق يصل إلى 34 يومًا

كشفت مصادر أن وزارة التعليم تُجري حاليًا اجتماعات ومناقشات بين المختصين حول انتقال العمل برواتب منسوبيها من النظام الهجري إلى العام الميلادي، وما يترتب على ذلك الانتقال.

ووفقاً لـ”سبق”، توقعت مصادر أن يكون هناك فروقات للراتب بسبب اختلاف الصرف بين النظامَيْن قد تصل من ٣٠ إلى 34 يومًا. ويُنتظر صرف الفروقات فور إتمام إقرارها من قِبل وزارة التعليم، والتأكد من مقدار الفرق، وإقرار المبالغ المحددة لذلك وفق ما تخلص إليه تلك المناقشات.

ويعود سبب الاختلاف في وجود فروقات في الرواتب حتى 30/ 12 / 2019 إلى أن برنامج نظام فارس بوزارة التعليم كان في السابق يعامل منسوبي التعليم بالتاريخ الهجري.

وكانت توجيهات قد صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قبل عامَيْن بتاريخ 19/ 4/ 1439 بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين كافة في الدولة؛ لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.