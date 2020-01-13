توصية بمنح 35% بدل منطقة نائية للمعلمين والمعلمات واحتساب السنة بسنتين

أعلن عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، تقديمه توصية على تقرير وزارة التعليم، تتضمن وضع حوافز للمعلمين والمعلمات العاملين في المناطق النائية.

وأوضح البقمي ، أن التوصية نصت على منح كل معلم ومعلمة ممن يعملون في المناطق النائية بدل منطقة نائية 35 في المئة، إضافة لاحتساب السنة بسنتين في الخدمة، وأحقية النقل بعد مُضي سنتين.

وتمنى الدكتور “البقمي” أن تفوز التوصية في المجلس، وتصدر على هيئة قرار، معبرًا بأن المعلمين والمعلمات “يستاهلون كل خير”.