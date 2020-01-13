لفتت قرينة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأنظار بإطلالتها خلال تواجدها بالمملكة، برفقة زوجها على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، وهي تضع وشاحا على رأسها.
وبالنظر إلى ما يتم القبض عليهم بسبب مخالفاتهم للذوق العام، ورغبة البعض في عدم الالتزام بالزي المحتشم، نجد إطلالة زوجة آبي درسًا لهولاء.
يذكر أن أكييه آبي قرينة رئيس وزراء اليابان، زارت أمس الأحد، جمعية الأطفال المعاقين بالرياض في إطار جولة لرئيس الوزراء الياباني إلى منطقة الشرق الاوسط لمدة 5 أيام، زيارة يستهلها بالرياض، تسعى من خلالها طوكيو للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: وشاح واحتشام زوجة رئيس وزراء اليابان تخطف الأضواء أثناء زيارتها للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.