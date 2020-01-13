السعودية اليوم / محافظ الجبيل يستقبل وفد جمعية "اتصال" للعلاقات العامة



الجبيل 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

استقبل محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بمكتبه بمقر المحافظة، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال للعلاقات العامة فيصل الظفيري، وعضو مجلس الإدارة جديع الخالدي.

واستعرض اللقاء، أهداف الجمعية، والتعرف على مهامها ومسؤولياتها، وخططها القادمة لتطوير مفاهيم وأساليب العمل في إدارة العلاقات العامة، وتحقيق أفضل الممارسات والتطبيقات، والتي من شأنها استدامة نجاح جمعية "اتصال" وتحقيق أهدافها المنشودة.

وبارك محافظ الجبيل، تأسيس الجمعية، مؤكداً أهمية دورها في الارتقاء بمنظومة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في محافظة الجبيل، بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويتماشى وفق حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودعمها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك تحقيقاً لأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ونوه المحافظ، بما تحظى به الجبيل، من مكانة عالمية، بوجود شركات صناعية كبرى، أسهمت في وجود خبرات وطنية، قادرة على بناء تواصل عالمي فعال، وتقديم ممارسات حديثة في مجال العلاقات العامة، ومن خلال جمعية "اتصال" للعلاقات العامة، نتطلع إلى نجاحها وتحقيق جهودها وأهدافها في محافظة الجبيل.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال للعلاقات العامة فيصل الظفيري، أن الزيارة تأتي تجسيداً لحرص المحافظ على دعم ممارسي العلاقات العامة، حيث جرى اطلاعه على قرار تأسيس الجمعية، ومقرها في محافظة الجبيل، التي ستكون نقله نوعية لممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الجبيل، حيث تمثل غطاء رسمي لجميع الأعمال التي تقام في هذا المجال، وبصورة منظمة.

وأفاد أن الجمعية هي نتاج جهود وخطط امتدت طوال 13 عاماً، عبر رابطة العلاقات العامة، والتي تطور العمل بها إلى هذا الكيان الرسمي والمرخص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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16:39ت م

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