السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي



بريدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة, في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, الاجتماع الثالث للجنة, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد, وأعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة.

واطلع سموه على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي, بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة إنجازها، وكذلك مرتكزات منصة جود الإسكان التي تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين.

واستمع سمو أمير المنطقة من مدير مشاريع الإسكان التنموية بالمنطقة أحمد البسام عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة, موضحاً لسموه أن الوحدات المستهدف توفيرها بلغ 5244 وحدة حسب إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتغيرة وفق التحديثات المستمرة, بالإضافة إلى الشراكات التي وقعت مع القطاع الغير ربحي والبالغة 38 جمعية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم لما يخص مشاريع الإسكان التنموي.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود اللجنة في استكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي الذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان وضمن رؤية المملكة الطموحة، ويهدف إلى تلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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15:29ت م

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