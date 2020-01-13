السعودية اليوم / فرع "هدف" المتنقل يقدم خدماته في أملج



أملج 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

قدم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" أمس واليوم, خدماته المختلفة في محافظة أملج, وذلك بتواجد حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل بمنتزه الدقم السياحي.

ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص, واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.

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15:04ت م

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