السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير " منطقة الحدود الشمالية دراسة تاريخية وحضارية "



عرعر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتبه بالإمارة اليوم، طالبة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد بأبها عواطف بن طليحان الشمري ، الذي قدمت للسلام على سموّه وتسليمه نسخة من رسالة الماجستير بعنوان " منطقة الحدود الشمالية : دراسة تاريخية وحضارية "

وأكد سموه أهمية البحث العلمي ، لتوثيق تاريخ المنطقة وحضارتها من خلال الأبحاث التي تتميز بالعمق والإضافة العلمية، وما تحتويه من المصادر المخطوطة والوثائقية والشفوية والفوتوغرافية وتوثيق الروايات الشفوية للمعاصرين والرواه لرصد الجوانب التاريخية والاجتماعية والحضارية ونشر الوعي لدى عموم المواطنين بأهمية المصادر التاريخية والمحافظة عليها .

وأشاد سموه بدراسة الماجستير متمنياً سموه للطالبة مزيداً من التفوق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية .

من جهتها أعربت عواطف الشمري عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه، وكلماته المشجعة، مبينةً أن رسالة الماجستير دافع لها وللباحثين لبذل المزيد من الجهود في رفع مستوى الأطروحات التاريخية المتعلقة بحضارة المنطقة .

// انتهى //

15:03ت م

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