السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»



عرعر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يزيد السبيق، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أعمال الصندوق بالمنطقة وما اشتمل عليه من تفصيل عن أعمال وخدمات الفرع بالمنطقة، من تدريب وتوظيف، وتشجيع العمل وتطوير التثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية .

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد " إن الدولة رعاها الله اهتمت اهتماماً كبيراً بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها وقدراتها التنافسية للوصول للنسبة المعيارية في مؤشر البطالة، ومن مظاهر ذلك صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يضطلع بمهمة توفير الأيدي العاملة المناسبة للفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص بتدريب القوى البشرية الباحثة عن العمل ليكونوا مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وثمن سموه الإنجازات التي حققها "هدف" في منطقة الحدود الشمالية داعياً لبذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات الصندوق الخاصة بالأفراد والمنشآت بالكفاءة المثلى، مشدداً على ضرورة بناء الشراكات الفاعلة لمعالجة بطالة النساء التي لازالت نسبتها مرتفعة مقارنة مع الرجال.

ووجه سموه بالتكامل والتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب من خلال مبادرة جسور التي أطلقها سموه لصناعة رأس البشري بمنطقة الحدود الشمالية، مؤكدًا سموه أن الشباب السعودي مساهمٌ فاعل في تنمية الوطن بفضل ما هيأته الدولة من المرافق التعليمية والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال بتدريب الشباب والفتيات ، ودعمهم والسعي إلى توفير وظائف تتناسب وحاجة سوق العمل ، ودعم نمو توطين المنشآت بما يسهم في رفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني .

من جهته أعرب السبيق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمتابعته وتوجيهاته، وحرصه الدائم على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

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15:03ت م

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