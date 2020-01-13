السعودية | مشروع “مسام” ينتزع 1,187 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع “مسام” ينتزع 1,187 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:59 مساءً, 13 يناير 2020 م المناطق - واس تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2020م، من انتزاع 1,187 لغما منها 17 لغمًا مضادة للأفراد، و 367 لغمًا مضادة للدبابات و 786 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 123,000 لغم، زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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