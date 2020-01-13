شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 34.75 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-13 سهم أرامكو يغلق عند 34.75 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم منخفضًا بقيمة 0.05 ريال أو ما يعادل 0.14% من قيمته ليغلق عند سعر 34.75 ريال.

وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق يوم أمس عند 34.80 ريال وافتتح السهم تداولات اليوم عند ذات السعر وصعد خلال الجلسة إلى 35 ريالًا لكنه تراجع في نهايتها.

وبلغ عدد الصفقات اليوم على سهم أرامكو 11,706 صفقة فيما بلغت الكمية المتداولة 14,031,548 سهمًا بقيمة 488,162,239.65 ريالًا سعوديًا وبلغ متوسط كمية الصفقة 1,199 سهمًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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