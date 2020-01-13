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تراجع درجة الحرارة الليلة وغبار غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن يستمر تأثر المملكة بالكُتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة على مختلف مناطق البلاد حتى يوم الخميس المقبل.
وبحسب آخر التوقعات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب فيُتوقع أن تُسجل العاصمة الرياض هذه الليلة 6 درجات مئوية، في حين تنخفض بشكل إضافي الليلة القادمة لتكون بحدود 4 درجات مئوية فقط، بالتالي تكون الأجواء قارسة البرودة في ساعات الليل، أما نهارًا فتكون الدرجة الحرارة العظمى بحدود 18 درجة مئوية.
وأشار طقس العرب إلى أنه من المتوقع كذلك أن تهُب على الأجزاء الشرقية من المملكة بما فيها الدمام والجبيل والخبر رياح شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، تعمل على إثارة الأتربة والغبار في الأجزاء الداخلية منها غدًا الثلاثاء.
وتنشط هذه الرياح بسبب تمركز مرتفع جوي قوي فوق العراق، يدفع بكتلة هوائية باردة جنوبًا نحو الكويت وشمال الخليج العربي والتي ستدفع بدورها برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يستمر انخفاض درجات الحرارة، غدًا، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وشمال ووسط المملكة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.
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