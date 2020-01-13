شكرا لقرائتكم الملك سلمان يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-13 الملك سلمان يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس متابعات الخليج 365 - واس صدر اليوم بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه : “بيان من الديوان الملكي”: Advertisements غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م ، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ .

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